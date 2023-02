In Weeze an der Promenade Sinnlose Zerstörung an der Niers

Die Brücke über die Niers und die neu gestaltete Promenade sind echte Hingucker in Weeze geworden. Umso ärgerlicher ist es, dass Unbekannte dort über das Wochenende Teile der Uferpromenade beschädigt haben. Am Rosenmontag fiel auf, dass drei Stahlseile abgeschnitten wurden, die als Geländer am Steg der Nierspromenade dienen. Bürgermeister Georg Koenen ist wütend und enttäuscht. „Hier hört der Spaß wirklich auf“, sagt er. Daher hat die Gemeinde auch Anzeige erstattet. „Wehrtet den Anfängen, heißt hier die Devise“, sagt Koenen.