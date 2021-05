Die gute Tat : Blumen von der Gemeinde für „Tag der Nachbarn“

Weeze Am 27. und 18. Mai können an verschiedenen Verteilstellen kleine Mitbringsel abgeholt werden. Ziel der Initiative ist, das gute Miteinander zu stärken.

Nicht zuletzt seit der Pandemie sei das Thema gute Nachbarschaft wieder in den Fokus gerückt, so die Initiative. Und auch grenzüberschreitend sei eine gute Nachbarschaft wichtig, stellt die Gemeinde Weeze heraus. Dies zeige das grenzüberschreitende Projekt „Dynamic Borders“. Den Partnerkommunen liege sehr viel daran, die Stärken der Region, sei es, die kulturelle Vergangenheit, die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre oder die herrliche Natur und attraktive Landschaften dies- und jenseits der Grenze zu nennen, herauszuputzen und darzustellen: Genauso wie es bei einer Nachbarschaft sein sollte.

Um die gemeindliche, grenzüberschreitende und bunte Nachbarschaft auszuzeichnen, verschenkt die Gemeinde Weeze bunte Feldblumenmischungen an „Weezer Nachbarn und Nachbarinnen“. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf einer „Nachbarschaftspostkarte“ einen lieben Gruß zu hinterlassen und diesen beim Lieblingsnachbarn einzuwerfen. Die Samentütchen und Postkarten werden zu folgenden Zeiten bereitliegen: Donnerstag, 27. Mai, und Freitag, 28. Mai, zu den gewohnten Öffnungszeiten bei der Sparkasse in Weeze, der Volksbank in Weeze, vor dem Schuhgeschäft Bauer, beim KDW in Wemb und am Rathaus der Gemeinde Weeze.