Firmenbesuch in Weeze Unternehmen Dicks: Seit 75 Jahren im Tiefbau aktiv

Die Geschäftsführer Wolfgang Dicks und Daniel Dicks fügen außerdem die eigene Kiesgrube und die Digitalisierung als Alleinstellungsmerkmale hinzu. Bürgermeister Georg Koenen und Wirtschaftsförderer Daniel Mülders konnten sich bei einem Unternehmensbesuch davon überzeugen, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist. So konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren von rund 60 Mitarbeitern auf inzwischen 70 Mitarbeiter wachsen. Hinzu kommt, dass Wolfgang Dicks, seit 1975 Geschäftsführer des Unternehmens, die Geschäftsführung seit 2021 sukzessive auf seinen Sohn überträgt. Das Büro des Bürgermeisters steht für die Betriebe in der Gemeinde Weeze immer offen. Gerne können sich die Betriebe in seinem Büro telefonisch unter 02837/910-101 melden.