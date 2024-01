Polizei sucht Zeugen Motorboot in Weeze gestohlen

Ob sie das Hochwasser in den vergangenen Wochen zu der Tat angestiftet, ist nicht gesichert. Klar ist aber: Unbekannte haben ein Motorboot in Weeze gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Täter schlugen in der Franziskusstraße in Weeze zu. Dort stand das Motorboot in einem Innenhof auf einem Auto-Anhänger. Die Täter nahmen nicht nur das Boot mit, sondern auch gleich den Anhänger. Der Anhänger trug zur Tatzeit das amtliche Verkehrskennzeichen WES-AQ1-14. Bei dem Motorboot handelt es sich um ein „offenes Konsolenboot“. Also ein Motorboot ohne Dach. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag.