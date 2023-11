Täter konnten flüchten Zigarettenautomat in Weeze gesprengt

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten auf der Deroystraße in Weeze gesprengt. Laut Polizeiangaben wurde ein Anwohner gegen 4.15 Uhr von einem lauten Knall geweckt. Als er auf die Terrasse ging, um Nachzuschauen woher der Knall kam, sah er den zerstörten Zigarettenautomaten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Wucht der Sprengung sorgte dafür, dass die Kippenpackungen auf der Wiese vor dem Automaten lagen. Doch Zigaretten waren gar nicht das Ziel der Täter: Sie flüchteten mit der Geldkassette, noch bevor die Polizei am Tatort war.