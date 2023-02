Gefährlicher Vorfall in Weeze an der Niers Täter spannen Stahlseile über die Straße

Der Vandalismus an der Nierspromenade hat offenbar noch eine ganz andere Qualität und ist weit mehr als reine Sachbeschädigung. Wie die Polizei jetzt meldet, haben die Unbekannten die Drahtseile eines Stegs mitten über die Roggenstraße gespannt. Die Straße liegt in direkter Nähe zur Niers. Nach Angaben der Beamten hatten die Täter gleich mehrere Seile quer über den Rad- und Gehweg gespannt. Befestigt waren sie an einem Baum und einem Zaun. Aufgefallen war das am Samstag.