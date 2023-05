Mitarbeiter wird aus Büro „gerettet“ Feuerwehr übt am Rathaus in Weeze

Einsätze der Feuerwehr mitten in der City sorgen immer für besonders viel Aufsehen. Vor allem dann, wenn es bereits am Morgen ordentlich Aufregung in einem Ort gegeben hat. Wie berichtet, stürmte am Dienstagmorgen das SEK ein Haus in Weeze. Kein Wunder also, dass viele erst einmal beunruhigt waren, als am Abend dann gleich mehrere Feuerwehrwagen auf dem Cyriakusplatz vorfuhren. Doch die Einsatzkräfte konnten die Passanten schnell beruhigen: Bei dem Einsatz handelte es sich lediglich um eine Übung. Daher waren die Wagen auch nur mit Blaulicht und ohne Martinshorn angerückt.