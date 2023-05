Großes Fest am Flughafen Weeze 15.000 Besucher bei Airport-Geburtstag

Am Flughafengelände erwartete die Gäste dann eine große Geburtstagsparty. Chris Andrews, Graham Bonney, Markus, die Radio Deluxe Band und die Sängerin Pearl traten auf. Um an den Strand zu kommen, musste niemand in den Flieger steigen. Denn vor dem Terminal war ein Beachgelände mit Liegestühlen entstanden. Satte 300 Tonnen Sand waren dafür antransportiert worden, gesponsert von der Weezer Firma van Boekel. Sehr zur Freunde der Kinder, die gleich damit begannen, Burgen zu bauen, während es sich die Erwachsenen unter den Sonnenschirmen gemütlich machten. Mancher wird es sicher bedauern, dass der Weezer Sandstrand am nächsten Tag dann schon wieder verschwunden war. Der Bagger packte den Sand auf Lkw.