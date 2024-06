„Friedshofreuden“ in Weeze Talkrunde auf dem Weezer Friedhof

Nach munterer Talkrunde und besonderen musikalischen Klängen geht es um Begegnungen an der Weinbar. Der dazu passende „Traubensaft“ stammt von einem Winzer aus Dernau an der Ahr, der von der Flutkatastrophe stark betroffen war. Es wird ein Abend der Begegnung an einem besonderen Ort. Was bleibt, ist ein Überraschungseffekt, wie dieses Event wird und wirkt. Nur so viel steht fest: anders, ungewöhnlich, nicht alltäglich – zum Ausprobieren, Wirken lassen, Erleben und Genießen.