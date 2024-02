In der neuen Einrichtung am Airport Weeze Tag der offenen Tür in der Asylunterkunft

Die Fertigstellung der neuen Landesunterkunft für Geflüchtete am Weezer Flughafen hatte sich verzögert. Eigentlich sollten die ersten Asylbewerber bereits Ende Januar einziehen, doch der Termin konnte nicht gehalten werden. Die Sanierung der Gebäude dauerte länger als gedacht. Doch inzwischen sind die Bauarbeiten am Airport Weeze so gut wie abgeschlossen. Die ersten Geflüchteten werden am Mittwoch, 28. Februar, erwartet. Das teilte die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf am Freitag mit.