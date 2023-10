Brand in Weeze Unbekannte zünden Strohpuppen vom Königspaar an

Ein unglaublicher Vorfall beschäftigt Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand am Rande von Weeze gerufen. Kilometerweit war in der Dunkelheit bereits der Feuerschein zu sehen. Auf einem Feld in der Nähe des Hauses des Schützen-Königspaares von Hülm standen die Strohpuppen in Flammen, die für das große Fest aufgestellt worden waren.