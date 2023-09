Veranstaltung am Airport Weeze Startklar für Mud Masters 2024

Dem ein oder anderen dürfte Mud Masters noch in den Knochen stecken, da steht der Termin fürs nächste Jahr schon fest. Am 21. und 22. September findet wieder der Hindernislauf mit jeder Menge Schlamm statt. In diesem Jahr, am vergangenen Wochenende, stellten sich 20.000 Teilnehmer der Herausforderung.