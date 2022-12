UNI-Geräte aus Weeze Spezialventile für Firmen auf der ganzen Welt

Die Firma UNI-Geräte elektrotechnische Fabrik GmbH aus Weeze entwickelt und produziert Spezialventile, die weltweit in sehr unterschiedlichen Anlagen in den Bereichen der Energiegewinnung, des Industrieofenbaus, der chemischen Industrie, der Mineralogie und Metallurgie sowie bei der Marine im Einsatz sind. Von der Produktvielfalt der Ventile und der Spezialisierung des Weezer Unternehmens konnten sich Bürgermeister Georg Koenen und Wirtschaftsförderer Daniel Mülders nun im Rahmen eines Unternehmensbesuchs ihr eigenes Bild machen. „Seit 1958 sind wir am Standort in Weeze aktiv“, so Geschäftsführer Norbert Schneider. In den fast 65 Jahren entwickelte sich UNI-Geräte zu einem 70-Mitarbeiter starken Betrieb. Damit noch viele Jahre hinzukommen, legt das Unternehmen besonderen Wert auf Fachkräfte, die soweit möglich selbst ausgebildet werden. Bürgermeister Koenen nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen aufgrund der Coronapandemie oder der Energiekrise zu besprechen. „Wo es möglich ist, wird Homeoffice angeboten“, so Geschäftsführer Schneider, der zeitweise selbst im „heimischen Büro“ arbeitet. Koenen bedankte sich für die Betriebsführung und machte deutlich, dass ihm der persönliche Austausch und der kurze Draht wichtig ist.