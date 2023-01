Keine Vögel krank Geflügelpest – Tierpark Weeze ist wieder ganz frei

Die Verantwortlichen im Tierpark Weeze hatten aufgeatmet. Wie berichtet, waren in der ersten Januar-Woche alle Vögel noch einmal untersucht worden. Danach stand fest: Das Vogelgrippe-Virus konnte in keinem Fall mehr nachgewiesen werden. Darauf hat der Kreis Kleve jetzt die Auflagen für die Anlage fallen lassen. „Der Bauzaun konnte entfernt werden, alle Maßnahmen sind beendet“, erläutert Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. Wer jetzt den Park besucht, kann also auch wieder ganz nah an die Vögel ran. Der Zaun ist bereits weggeräumt, die Elemente lagern an der Seite, der Weg zu den Volieren ist frei. So können jetzt beispielsweise auch die Wachteln wieder besucht werden. Für die Minivögel waren die Untersuchungen eine besondere Tortur. Die Tiere sind nur wenige Zentimeter groß. Wenn da mit einem Tupfer im Schnabel ein Abstrich genommen werden musste, bedeutete das enormen Stress für die Vögel.