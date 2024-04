Klever Kreistagsfraktion in Weeze SPD besucht den Weezer Flughafen

„Der Flughafen, der 2003 den Linienflugbetrieb aufnahm, beschäftigt die Kreispolitik immer mal wieder und deshalb ist es gut, sich ab und an vor Ort ein Bild zu machen und seine Eindrücke und Informationen im direkten Austausch aufzufrischen. Als SPD-Fraktion unterstützen wir den Flughafen in seiner Entwicklung von Anfang an und begleiten ihn positiv. Falls notwendig äußern wir auch Kritik, dazu gab es zuletzt aber wenig Grund und das freut uns. Der Flughafen selbst und alles darum herum, entwickelt sich positiv und das ist gut“, so Jürgen Franken, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Kleve.