Weeze soll größere Litfaßsäule bekommen

WEEZE Weil sie nicht ins Stadtbild passt, soll die Litfaßsäule durch ein größeres Modell ersetzt werden.

Seit drei Jahren steht in der Nähe des Cyriakusplatzes an der Kevelaerer Straße eine Litfaßsäule. Dort wird über vieles informiert, was in und um Weeze stattfindet. Aktuell hängt dort beispielsweise das Plakat für Parookaville. Die Verwaltung ist allerdings der Ansicht, dass die Säule dort nicht ins städtebauliche Bild passt. Daher war die Werbestation jetzt auch Thema im Rat.