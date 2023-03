Zweite Einrichtung für Geflüchtete am Airport Weeze Die Fakten zur neuen Landesunterkunft

Durch die Krisen in der Welt steigt die Zahl der Geflüchteten weiter. Das Land braucht dringend Unterkünfte, auch um Menschen kurzfristig unterzubringen, bis sie dann in die Kommunen verteilt werden. Wie berichtet, soll daher am Airport Weeze eine zweite große Landesunterkunft eingerichtet werden. Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) ist der wenige schöne offizielle Name. Jetzt hat die Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage der Redaktion weitere Details zu dem Projekt bekannt gegeben. Die wichtigsten Fragen.