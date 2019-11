Gedenktag für die Kriegstoten : Gedenken und Mahnen zum Volkstrauertag in Weeze

Der Ortsverband Weeze des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge lud zur Gedenkveranstaltung ein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Die Kriegsgräberstätte in Weeze wirkt eindrucksvoll im Sonnenlicht, fast friedlich. Sobald die Hauptrednerin Manon Pelzer, Bürgermeisterin der Gemeinde Bergen in den Niederlanden, die Zuhörer am Volkstrauertag auf eine Zeitreise mitnimmt, ändert sich das Gefühl bei den Anwesenden.

Manon Pelzer berichtet am Sonntag von heutigen Großvätern und -müttern, die während des Zweiten Weltkrieges die Evakuierung erleben mussten. „Sie kehrten nach ihrer Evakuierung zurück in ihre vertraute Umgebung, aber viele fanden nichts Vertrautes mehr vor“, betonte Pelzer in ihrer Rede.

Es ist ein Blick in die Vergangenheit, der ebenso trauernd wie mahnend ist. Trauernd, da den vielen Kriegstoten aus dem Zweiten Weltkrieg gedacht wird, die ihn Weeze ruhen. 2004 Kriegstote sind in Weeze bestattet. Mahnend, weil Freiheit und Frieden auch heute keine Selbstverständlichkeit sind, wie Pelzer klarmacht.

„Jeder Bürger trägt Verantwortung“, äußerte sich auch Weezes Bürgermeister Ulrich Francken, der zudem im Ehrenamt auch Vorsitzender des Ortsverbandes Weeze vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist.

Den Opfern wurde gemeinsam gedacht durch Gebete, Gesang und der Kranzniederlegung. Ein Zitat von Heinrich Heine wurde verlesen: „Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte“. Jana-Marie Lauffer vom Gemeindejugendring, sprach aber über die Kriegsgrabsteine. Unter diesen liegen Menschen, die nicht mehr die Gelegenheit bekamen, ihre Geschichte zu erleben.

Wilhelm Krones hätte auch unter einem dieser Grabsteine liegen können. Mit nur 18 Jahren kämpfte er im Krieg in Weeze und Umgebung, und geriet in englische Gefangenschaft. Mit einem Freund wurde er an eine Mauer gestellt, die Angst erschossen zu werden war groß. Krones überlebte. Nun wohnt Wilhelm Krones bei Stuttgart, er nahm aber Kontakt zum hieransässigen Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge auf. Im Jahre 2010 kam er erstmals nach Weeze zurück, seitdem nimmt er jedes Jahr am Volkstrauertag in Weeze teil, mit seinen inzwischen 93 Jahren.

Auch Ingeborg Abba, deren Vater auf der Kriegsgräberstatte ruht, ist regelmäßig vor Ort. Sie nahm Kontakt mit Hanni Schulte auf, der ehemaligen Geschäftsführerin des Volksbundes. „Ingeborg Abba wollte so vieles über ihren Vater erfahren. Im Archiv der Gemeinde Weeze und in anderen Quellen bin ich fündig geworden“, erzählte Schulte. Seit 2007 kommt auch Ingeborg Abba jedes Jahr zum Volkstrauertag an den Niederrhein, obwohl sie in Paris wohnt.