Bürgerinfo zu neuer Flüchtlingsunterkunft in Weeze „Wir sollten nicht so viel Angst haben“

Es war irgendwie ganz schlechtes Timing. Ausgerechnet am Mittwoch hatte es zwei Vorfälle in der Flüchtlingsunterkunft am Airport gegeben. Zweimal hatte die Feuerwehr ausrücken müssen. Diesmal gab es keinen Fehlalarm, sondern jedes Mal brannte ein Mülleimer einer Toilette der Einrichtung. Die Polizei ermittelt. „Das ist Brandstiftung, eine klare Straftat“, sagte ein Besucher bei der Infoveranstaltung zu der neuen Unterkunft am Flughafen. Mehr als 300 Leute waren gekommen, die Emotionen kochten teilweise hoch. Klar wurde: Vor allem das Thema Sicherheit treibt die Leute um.