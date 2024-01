Tierschützer aus Weeze geben Tipps So gefährlich können Hochwasser und Eis für Hunde sein

Ob es hier größere Schäden gibt, werde man dann im Frühjahr sehen, wenn alles wieder trocken ist. In der Vergangenheit hatten Kiesfirmen schon mal Sand abgekippt, um den Tieren trockenen Untergrund zu liefern. Man müsse dann nach dem Winter mal schauen, was nötig sei und wer vielleicht helfen könnte, so Debus.