Airport Weeze optimistisch Nach Corona erholen sich die Zahlen an den Flughäfen

2022 hatte Weeze erstmals seit 2019 wieder die Millionengrenze bei den Passagieren geknackt. Damit gibt es in Weeze einen Aufwärtstrend, den die Statistikbehörde des Landes bei den Flughäfen in NRW insgesamt ebenfalls beobachtet. Am Freitag wurden die Zahlen vorgelegt. Im Jahr 2022 wurden rund 30 Millionen Passagiere an den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW abgefertigt. Das waren 14,6 Millionen Passagiere beziehungsweise 97,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2021: 15 Millionen). Wie die Behörde Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das aber rund 13,6 Millionen (minus 31,5 Prozent) weniger als vor der Corona-Pandemie (2019: rund 43,4 Millionen). Im Jahr 2022 starteten 18,1 Prozent aller gewerblich beförderten Passagiere in Deutschland von einem der großen Flughäfen in NRW.