Termin auf Luftwaffenstützpunkt Seniorenunion besucht Luftwaffenstützpunkt

Anschließend fuhr man mit dem Bus zur Wartungshalle, in der gegenwärtig drei Tornados instandgesetzt werden. Der zuständige Oberstabsfeldwebel aus Büchel erklärte alles zu den Kampfflugzeugen. Im Gegensatz zu manchen Pressemitteilungen seien etwa 85 bis 90 Prozent der Bundeswehr-Kampfflugzeuge sofort einsatzbereit. Nur gut zehn Prozent befänden sich in der Wartung. In Nörvenich sind etwa 1100 Soldaten beschäftigt, rund 15 Prozent davon sind weiblich. Es gibt bei der Bundeswehr zwei Kampfflugzeug-Pilotinnen, eine davon in Nörvenich. Abschließend besuchte die Gruppe das Museum, in dem auch der Namenspatron Oswald Boelcke, der als Pilot am Ersten Weltkrieg teilnahm, mit Fotos und verschiedenen Accessoires dargestellt war. Zum Schluss bedankte sich der Seniorenunion-Vorsitzende bei Löhr für die freundliche Führung und übergab einige Flyer aus Weeze.