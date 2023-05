SEK-Einsatz in Weeze Mann bringt Ex-Freundin und Kinder in seine Gewalt

Update | Weeze · Das SEK rückte am Dienstagmorgen in Weeze an. Ein 35-Jähriger hatte seine Ex-Freundin und die Kinder mit der Pistole bedroht und sich in der Wohnung verschanzt. Es fiel auch ein Schuss.

09.05.2023, 17:06 Uhr

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann fest (Symbolfoto). Foto: dpa