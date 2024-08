Sport in Weeze Zwei Jahre Gemeindesportbund in Weeze

Stolz zeigt sich der Gemenindesportbund hinsichtlich der Unterstützung der angeschlossenen Vereine bei der jährlichen Sportwoche der Offenen Ganztagsschule, die in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Hier wurden in den beiden Jahren jeweils über 40 Übungsstunden für die Kinder angeboten. So konnten die Kinder Erfahrungen im Umgang mit Hunden und Pferden sammeln. Außerdem Neben im Turnen und Fußball sowie folgenden anderen Sportarten: Country-/Linedance, Leichtathletik, philippinischer Stockkampf, Schwimmen, Tischtennis und Volleyball.