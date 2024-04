Feier im Weezer Waldhaus 50 Jahre Kegelclub „Flökse“

Gebhard und Hannelore von Niebelschütz traten dem Kegelclub vor 19 Jahren bei, offiziell am 1. Januar 2005. Beide waren mit der damaligen Präsidentin Regina Etz befreundet. Nachdem sie mal lose dabei waren und mitkegelten, trat das Ehepaar dem Club bei. Im September 2016 stirbt Etz, die 1978 in den Club eingetreten war. Neuer Präsident wurde dann Gebhard von Niebelschütz. „Viel später ist uns aufgefallen, dass ich nie gewählt wurde. Das haben wir dann nachgeholt“, sagt von Niebelschütz und lacht. Einmal pro Monat spielt „Flökse“ am Samstag von 16 bis 19.30 Uhr. Interessierte können gerne am Samstag vorbeikommen.