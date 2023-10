Zwei junge Autofahrer schwer verletzt Schwerer Unfall beim Abbiegen auf die Autobahn in Weeze

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 5.30 Uhr auf der Gocher Straße (B9) in Höhe der Autobahnauffahrt zur A57 zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Weeze mit seinem Smart nach links auf die A 57 in Fahrtrichtung Nijmegen auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 60 Jahre alten Weezers, der auf der B9 in Richtung Goch unterwegs war.