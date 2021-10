Brauchtum in Weeze : Schützentag der St.-Johannes-Bruderschaft am Kirmessonntag

Schützentag der St.-Johannes-Bruderschaft am Kirmessonntag

Brauchtum in Weeze

Weeze Der Vorstand hatte zu einem Schützentag eingeladen, um die wegen der Pandemie ausgefallenen Jahreshauptversammlungen 2020 und 2021 samt Königszech nachzuholen. König Arnold Schmitz stellte mit seinen Ministersöhnen Arno und Christian auf seinem Rottumshof eine große offene Halle zur Verfügung.

„Endlich mal wieder im Schwatten!“, so die Aussage von Norbert Mülders, den 1. Vorsitzenden der St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1698 Weeze am Kirmessonntag, ohne Kirmes. Als „Schwatten“ bezeichnen die Johannesschützen ihren Schützenanzug, der aus schwarzem Anzug, weißem Hemd, silberner Fliege und schwarzem Zylinder besteht.

Begonnen wurde mit einer Heiligen Messe, die Präses Pastor Klaus Martin Niesmann zelebrierte. An der an diesem Sonntag in allen Messen der Pfarrgemeinde St. Cyriakus durchgeführten Kollekte zur Unterstützung eines Projekts von Pater Julien Ntendo aus dem Kongo beteiligten sich die Schützen ebenfalls.