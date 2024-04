Jetzt über 150 Mitglieder Johannesschützen Weeze starten in neue Saison

Am Vereinspokalschießen auf dem Schießstand am Weezer Waldhaus beteiligten sich rd. 40 Schützenbrüder mit Familien. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und ein weiterhin erfreulicher Trend. Pokale wurden vergeben in den Kategorien Schützen aktiv, Schützen passiv, Damen, Jugend und Familien.