Schützen in Weeze Patronatsfest und Ehrungen bei den Johannesschützen

Bei gutem Wetter konnte die Freiluftmesse der Pfarrgemeinde auf dem schönen Areal an der Kapelle gefeiert werden. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Schützenbrüder im Weezer Bürgerhaus zum gemeinsamen Frühstück. Der Vorsitzende Wilfried Engbroks begrüßte den amtierenden Thron mit König Arnd Hurkens an der Spitze und seine beiden Minister Norbert Franken und Thomas Hagt. Weiter begrüßte er neben den mehr als 80 Schützenbrüdern auch die Ehrengäste Bürgermeister Georg Koenen, Ehrenvorsitzender Johannes Snelting, Bezirksbundesmeister Hans-Gerd Frerix sowie die Mitglieder der Cyriakus-Bruderschaft. Nach dem ausgiebigen Frühstück, serviert von Bäckerei Tobias Groß, gab es auch in diesem Jahr wieder einige besondere Ehrungen.