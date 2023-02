Vorschläge an den Bürgermeister Schülerinnen wollen McDonalds in Weeze

Bei einem weiteren Wunsch sind die Einflussmöglichkeiten des Bürgermeisters dagegen begrenzt. „Die Schülerinnen haben auch den Wunsch, dass McDonalds nach Weeze kommt“, berichtet Koenen. Bislang gibt es die Schnellimbiss-Kette in der Umgebung in Geldern, Kleve oder Goch. In Kevelaer sitzt Konkurrent Burger King, in Weeze gibt es ein Fast-Food-Restaurants dieser Ketten bislang nicht. „Ich konnte den Schülern hier natürlich keine Zusagen machen und habe ihnen erläutert, dass McDonalds eher in größere Städte gehe“, berichtet Koenen.