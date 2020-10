Akademie in Weeze : Neu auf Schloss Wissen: berufliche Weiterbildung

Akademie in Weeze

Weeze Die Akademie Wicke bietet seit dem Sommer in den historischen Räumlichkeiten von Schloss Wissen Seminare für Führungskräfte an. Die Themen sind vielfältig.

Früher lagerte im Obergeschoss der Süßmosterei Getreide. Die großzügigen Räumlichkeiten wurden aufwendig renoviert, historisches Gemäuer und Gebälk sind noch sichtbar, Konferenztische in der Mitte aber verraten: Hier kann man tagen, besprechen und neuerdings auch lernen.

Die Akademie Wicke mit einem breitgefächerten Seminar-Angebot für Auszubildende, Führungskräfte, Mitarbeitende und Einzelpersonen hält seit August auf Schloss Wissen die Fortbildungen für Führungskräfte ab. Das Schloss ist nach der Koker Mühle in Geldern und Schloss Walbeck nun der dritte Standort der Akademie. Hausherr Raphael Freiherr von Loe zeigt sich erfreut über den Kooperationsvertrag mit Andrea Wicke, die seit 2012 Leiterin und Inhaberin der Akademie ist. 2018 habe man sich kennengelernt auf einer Fachtagung der degefest, einem Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft. „Dann wurde der Gedanke der Zusammenarbeit lange bewegt und ist gereift“, so von Loe. Er ist überzeugt, dass die Inhalte der Seminare zu seinem Haus passen.

Räume Schloss Wissen stellt in Zusammenarbeit mit der Akademie Wicke sechs verschiedene Konferenzräume, darunter auch historische Säle, zur Verfügung. Für die Seminare wird auch das Außengelände des Schlosses genutzt und die Hotellerie.

Die Akademie arbeitet zusammen mit 15 freiberuflichen Coaches unterschiedlicher Fachrichtungen. „Wir haben zum Beispiel Wirtschaftsjuristen, Psychologen, Pädagogen und Kommunikationstrainer“, berichtet Andrea Wicke. Die Trainings für Führungskräfte sind vielfältig. Sie umfassen unter anderem die Themen Rolle und Selbstverständnis als Führungskraft, Grundlagen der Kommunikation, Gesprächsführung, Moderationstechniken, Stressbewältigung und Konfliktlösung. Die genauen Inhalte eines Seminars richten sich jedoch stets nach den individuellen Gegebenheiten des angemeldeten Unternehmens. „Bevor wir beginnen, lernen wir erst einmal das Unternehmen der Teilnehmer kennen. Das Leitbild, das Konzept, die Problemlagen, und darauf aufbauend entwerfen wir das Seminar. Jede Fortbildung wird also individuell zugeschnitten, denn Individualität ist ja eigentlich das, was alle Menschen eint“, erläutert Wicke.

Die Seminare für Auszubildende sollen die Teilnehmer stärken bei der Eingewöhnung in die Lebensphase „Berufstätigkeit“. Persönlichkeitsentwicklung, beim Umgang mit Prüfungen, bei der Arbeit im Team, aber auch Gesundheit und Achtsamkeit im beruflichen Umfeld sind hier die Schlagwörter. Das Coaching-Angebot für Einzelpersonen richtet sich an Menschen, die neu in der Position des Chefs, des Bürgermeisters, des Repräsentanten sind.