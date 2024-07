Die Natter stammt aus der Region Zwei-Meter-Schlange lebt wohl weiter in Weeze

Ocampo vermutet, dass das Tier in dem Betrieb auf Futtersuche war und so in den Sack hineingekrochen ist. Die Äsculap-Natter fängt Mäuse, Frösche oder auch kleine Vögel. Sie ist nicht giftig und sei für den Menschen ungefährlich. Die Schlange ist in Deutschland relativ selten und kommt vor allem im südlichen Hessen und Baden-Württemberg vor. Da es auch am Niederrhein immer wärmer werde, würde die Natter auch in unserer Region auftauchen.