Boden belastet Schadstoffe verzögern Baugebiet in Weeze

Der Rat der Gemeinde Weeze lud zu seiner Sitzung Ende März Dany Wischnewski-Stoffelen ein. Er ist einer der Geschäftsführer der Firma 7YRDS Hochbau GmbH aus Goch, die der 7YRDS-Group angehört. Die Firma ist verantwortlich für das Projekt. „Wir müssen den Boden sanieren“, sagte Wischnewski-Stoffelen Ende März in der Ratssitzung. Das sei ein aufwendiger Prozess – und kann dauern. Wer wissen will, warum die aufwendigen Sanierungsarbeiten notwendig sind, stößt auf ein Gutachten aus dem Jahr 2017. Angefertigt hat es das geotechnische Büro N. Müller, Dr. W. Müller und Partner in Krefeld. Die Gutachter nahmen Bodenproben und stellten fest: Unter der Erde an der Alten Heerstraße befinden sich Altlasten, Schadstoffe aus der Industrie. Und nicht allzu wenige. Dort, wo jetzt Wohnungen entstehen sollen, stand früher mal ein Rewe und die Fertigungshallen der Holzfirma Geenen. Beide Gebäude sind inzwischen abgerissen. Aber offenbar hat vor allem die Holzindustrie ihre Spuren hinterlassen. Unterhalb der ehemaligen Halle stellten die Gutachter unter anderem einen stark erhöhten PAK-Gehalt fest. PAK steht für „Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe“. PAKs finden sich unter anderem in Weichmachern, sie entstehen zum Beispiel auch bei der Verbrennung von Holz oder Öl. Sie gelten als krebserregend. Der von den Gutachtern festgestellte PAK-Gehalt im Boden unterhalb der ehemaligen Hallen überschreitet den Grenzwert um ein 140-faches. Wenn diese Flächen entsiegelt werden, dann besteht die Gefahr, dass die Schadstoffe in das Grundwasser geraten, schrieben die Gutachter 2017.