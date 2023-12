Folge vom Sturm Zoltan Flug fällt aus: Passagiere schlafen im Terminal

Orkantief Zoltan war vor gut einer Woche auch über den Kreis Kleve hinweggefegt. Bäumen waren umgefallen, Straßen teilweise blockiert, in Kleve fiel der Strom aus. Und am Airport Weeze wirbelte der Sturm den Flugplan durcheinander. Um 18.15 Uhr sollte eigentlich eine Ryanair-Maschine nach Palma de Mallorca starten. Doch der Pilot hatte arge Probleme mit dem böigen Wind. Zweimal versuchte er einen Landeanflug, zweimal musste er abbrechen. Schließlich drehte er Richtung Köln ab, um dort zu landen. Doch auch dort war es zu windig, schließlich ging die Maschine in Brüssel herunter.