Winterflugplan gilt Neues Reiseziel ab Weeze – Ryanair fliegt jetzt direkt nach Tirana

Am 29. Oktober endet der Sommerflugplan und der neue Winterflugplan tritt in Kraft. Von November bis März werden ab dem Airport Weeze 25 Flugziele angeflogen. Darunter sind Destinationen, die an dem niederrheinischen Flughafen erstmals im Programm stehen. So wird Ryanair ab dem 1. November auch in die albanische Hauptstadt Tirana fliegen. Die Küstenstadt Essaouira, ein sonnensicheres und malerisches Reiseziel an der marokkanischen Atlantikküste, ist nach einigen Jahren Pause ebenfalls wieder bei Ryanair buchbar. Aus Deutschland und den Niederlanden sind die Flüge ab Weeze, die am 1. November starten, die einzigen Direktverbindungen in dieses winterwarme Urlaubsziel.