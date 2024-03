Motorradfahrer in Weeze verletzt Autofahrer flüchtet nach riskantem Überholmanöver

Wie die Polizei berichtet, hatte es ein Autofahrer gegen 18.55 Uhr offenbar besonders eilig. Er überholte auf der L77 in Höhe „Jan an der Fähr" zwei vorausfahrende Autos, obwohl es Gegenverkehr gab. Ein entgegenkommender Motorradfahrer, der mit seiner Ducati in Richtung Uedem unterwegs war, musste bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern.