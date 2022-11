Belgische F16 im Tiefflug unterwegs Kampfjet am Himmel über Weeze gesichtet

In den aktuellen Zeiten werden alle Flugbewegungen am Himmel besonders aufmerksam verfolgt. Vor allem wenn Kampfjets unterwegs sind. Daher hat es in den sozialen Netzwerken für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt, als am Freitag ein Flieger über dem Niederrhein gesichtet wurde. Das Flugzeug war sehr tief unterwegs, der Lärm schreckte viele auf, die sich an die Zeit erinnert fühlten als die Jets vom RAF Stützpunkt Laarbruch in der Region unterwegs waren.