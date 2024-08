Stimmungsbild in Weeze Nur ein leiser Protest gegen die Rheinmetall-Fabrik

Zeitenwende ist ein Wort, das derzeit geradezu inflationär gebraucht wird. Zeitenwende war auch das Wort, das beim Spatenstich für die Kampfjet-Fabrik von Rheinmetall in Weeze am häufigsten fiel. Doch so abgedroschen das Wort auch klingen mag, es beschreibt sehr gut das Phänomen, dass sich die Stimmung und die öffentliche Bewertung von Situationen ändern können. Teilweise drastisch.