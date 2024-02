Flughafen Eindhoven soll einige Zeit schließen Weeze als Alternative für Airport Eindhoven?

Und natürlich haben die Verantwortlichen dort die Entwicklung längst im Blick, wie Airport-Sprecher Tom Kurzweg auf Anfrage der Redaktion erklärt. „Wir beobachten das genau, aber momentan können wir noch keine Aussage treffen, welche Auswirkungen die Schließung in Eindhoven für uns in Weeze haben wird.“ Man sei in dieser Angelegenheit aber mit den Airlines bereits im Dialog, so Kurzweg.