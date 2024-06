245 Geschwindigkeitsverstöße Windschutzscheibe mit Spiegelfolie beklebt – Polizei verbietet Weiterfahrt

Am Sonntag fand am Airport Weeze die „Volkstyle Base“ statt. Hunderte Autos machten sich auf den Weg zum Flughafen, viele davon getunt, tiefergelegt oder speziell foliert. Darunter waren auch wölf Autos, die Polizei aus dem Verkehr zog. Zwischen 8 und 18 Uhr führte die Kreispolizei Kleve in Weeze eine Verkehrsüberwachung auf dem Baaler Deich durch. Schon früh waren auf den Anfahrtswegen zahlreiche szenetypische Fahrzeuge zu sehen, die von Kräften der Polizei kontrolliert wurden. In der Summe wurden 110 Fahrzeuge kontrolliert, denen 22 Verwarngelder und 15 Ordnungswidrigkeiten erteilt wurden. Neben den zwölf Autos, denen die Weiterfahrt untersagt wurde, gab es auch ein Auto, das von den Beamten sichergestellt wurde.