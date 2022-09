Kurz vor Landung in Weeze : Pilot einer Passagiermaschine durch Laserpointer geblendet

Update Weeze Kurz vor der Landung auf dem Flughafen Weeze ist der Pilot einer Passagiermaschine mit einem Laserpointer über Wesel geblendet worden. Es erfolgte eine umgehende Fahndung.

Das hätte gefährliche Folgen für die Passagiere haben können. Kurz vor der Landung am Flughafen Weeze ist der Pilot einer Passagiermaschine mit einem Laserpointer geblendet worden. Der Pilot der Ryanair-Maschine bemerkte den grünen Laserstrahl gegen 21.50 Uhr, als er gerade das Weseler Stadtgebiet überflog. Der Pilot informierte umgehend die Deutsche Flugsicherung, die wiederum die Polizei in Wesel alarmierte.

Anhand seiner Koordinaten konnte der Pilot den Bereich sehr genau eingrenzen. Danach muss der Täter sich in Wesel-Flüren im Bereich der Bislicher Straße aufgehalten haben. Die Polizei schickte sofort eine Streife in den Bereich. Die Beamten konnten allerdings niemanden finden. Bislang verlief die Fahndung erfolglos, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilte.

Das Blenden mit einem Laserpointer stelle einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar, so ein Sprecher der Kreispolizei Wesel. Hier handle es sich nicht um einen harmlosen Streich, sondern um eine Straftat, die schlimme Folgen haben könnte. Die Polizei weist darauf hin, dass so ein Einsatz von Laserpointern strafbar sei und lebensgefährlich sein könne. Denn auch in größerer Höhe kann der Lichtstrahl dem Piloten komplett die Sicht nehmen. Gerade beim Landeanflug wird es da gefährlich. Diesmal verlief der Vorfall glücklicherweise glimpflich, der Pilot konnte den Landeanflug ohne Beeinträchtigung fortsetzen und musste auch nicht von der Flugroute abweichen.