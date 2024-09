Rettungsaktion im Kalbecker Forst Pferd in Morast eingesunken – Feuerwehr hilft mit Schlauch-Trick

Weeze · Das war Hilfe in höchster Not. Im Wald bei Weeze war ein Haflinger in tückischen Morast geraten und sank immer weiter ein. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.

02.09.2024 , 14:20 Uhr

Die Feuerwehr Goch zog den Wallach aus dem Morast. Foto: Matenaers/Torsten Matenaers