In Weeze spürt die Einrichtung den Fachkräftemangel Personalnot auf dem Gnadenhof – Tierheim hofft auf Unterstützung

Das Problem ist bekannt. Fachkräfte fehlen überall, auch beim Pflegepersonal sieht es nicht viel besser aus. Das ist eine Entwicklung, die auch an den Einrichtungen für Tiere nicht spurlos vorbeigeht. „Vielen ist gar nicht bewusst, wie ernst die Lage in vielen Tierheimen ist. Wir suchen händeringend nach Leuten“, sagt Harald Debus, Sprecher des Bundes deutscher Tierfreunde (BDT). Der Verein betreibt die Tierherberge in Kamp-Lintfort und den Gnadenhof in Weeze-Baal.