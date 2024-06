Tradition in Weeze Walnusszweige zu Ehren von Johannes dem Täufer

Am Sonntag werden in der Sent-Jan-Straße in Weeze wieder ganz viele Walnusszweige hängen. Denn einen Tag später, am 24. Juni, ist wieder Sent-Jan-Tag, der Tag des heiligen Johannes. Am 23. Juni feiert die Johannes-Schützenbruderschaft Weeze ihr Patronatsfest – und wird dabei auch durch die Sent-Jan-Straße ziehen. Vorbei an den Walnusszweigen.