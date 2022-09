Flughafen verspricht entspannten Start : Airport Weeze will auch in Herbstferien profitieren

In den Herbstferien erwartet der Airport Weeze knapp 60.000 Fluggäste. Foto: mvo/van Offern, Markus (mvo)

Weeze An den großen Flughäfen in NRW deuten sich zum Herbstferienstart wieder Probleme an, am Niederrhein dagegen sieht man sich für die Urlaubszeit gut gerüstet. So ist die Situation.

So richtig laut aussprechen wollte das eigentlich keiner der Verantwortlichen vom Airport Weeze. Aber natürlich werden sie es nicht ungern gesehen haben, dass es an anderen Flughäfen in den Sommerferien massive Probleme gab. Da mussten die Reisenden oft in langen Schlangen anstehen und warten, verpassten manchmal sogar ihren Flug – teilweise regierte in Köln und Düsseldorf das Chaos.

In dieser Situation konnte der kleine Flughafen am Niederrhein punkten. Und am Airport Weeze sprach man davon, dass es sogar einen langfristigen Effekt geben werde. Dass nämlich die Passagiere dann doch lieber zu den kleinen Regionalflughäfen ausweichen, weil sie dort relativ entspannt ins Flugzeug steigen können.

Angesichts dieser Entwicklung wird man in Weeze auch ganz genau registriert haben, dass es jetzt bereits wieder Probleme an den großen Flughäfen gab und mancher Angst vor dem nächsten Chaos zum Start der Herbstferien am Wochenende hat. Davon könnte dann auch wieder Weeze profitieren.

Am Flughafen dort werden in den zwei Herbstferien-Wochen auf den insgesamt 380 Flügen knapp 60.000 Fluggäste erwartet. Damit bewegt man sich annähernd wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Damals waren es 67.000 Passagiere am Airport.

Foto: Evers, Gottfried (eve) 12 Bilder So läuft es am Airport Weeze in der Reisezeit

„Es ist bereits in den vergangenen Monaten deutlich geworden, dass viele Reisende aus den Niederlanden und aus Nordrhein-Westfalen regionale Flughäfen wie Weeze bevorzugen. Stress und außergewöhnliche Wartezeiten gibt es bei uns nicht. Das wird auch während der Herbstferien für zusätzliche Buchungen sorgen. Wer eine Reise plant, sollte sich also mit der Buchung beeilen“, sagt Sebastian Papst, Geschäftsführer am Airport Weeze.

Schon jetzt sei die Auslastung vieler Flieger nämlich hoch. Mit Wartezeiten sei am Airport Weeze allerdings dennoch nicht zu rechnen, versichert er: „Unsere Teams sind hochmotiviert und die Abläufe sind eingespielt.“