Haushalt : Weeze: Millionenplus freut den Kämmerer

WEEZE Josef Peters konnte im Rat erfreuliche Zahlen vorstellen.

Dass Kämmerer strahlen, kommt eher selten vor. Schließlich müssen sie immer einen strengen Blick auf die Finanzen haben. Doch Josef Peters ist durchaus nach Strahlen zumute. Denn er ist zufrieden, wenn er auf den Jahresabschluss für 2018 in Weeze schaut. Die Kommune liegt 926.856 Euro über dem Entwurf im Haushalt. Das ist besonders bemerkenswert, denn ursprünglich war die Verwaltung sogar von einem Minus in Höhe von 2,54 Millionen Euro ausgegangen. „Diese positive Entwicklung freut uns natürlich außerordentlich“, sagt Peters, der die Zahlen jetzt dem Rat vorstellte.

Unter anderem ging es dabei auch um die Gesamtschule Weeze. Hier hatte die Gemeinde die Unterhaltungsarbeiten zurückgestellt, weil geplant war, die Schule komplett zu sanieren. Wie berichtet, ist es ganz anders gekommen. Wegen zu wenig Anmeldungen musste der Gesamt­schulstandort in Weeze schließen. „Wir müssen jetzt abwarten, was dort in Zukunft durch das Gebäude an Kosten auf uns zukommt“, sagt Peters. Wie berichtet, gibt es zwei Initiativen, die jeweils eine Privatschule in dem Gesamtschulgebäude einrichten wollen.