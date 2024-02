Nicola Roth und Ulrich Francken ausgezeichnet Einsatz für den Frieden und die Erinnerungskultur in Weeze

Nicola Roth erhielt die Ehrennadel in Bronze für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin des VDK Weeze. Hervorgehoben wurden die hervorragende Vorbereitungen der zentralen Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag für den Kreis Kleve in Weeze, immer verbunden mit der Einbindung von Schüler- oder Jugendgruppen, sowie die stetige und empathische Umsetzung der Aufgaben in der Betreuung der Angehörigen, der Anliegen allgemein und der Kriegsgräberstätte im Besonderen. Die Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsführung des VDK Ortsverbandes Weeze gehen bei ihr dabei über ihre dienstlichen Obliegenheiten hinaus. Nadel und Urkunde wurden vom Regierungspräsidenten Thomas Schürmann, im Beisein des stellvertretenden Bürgermeisters aus Weeze, Rolf Hörster, übergeben.