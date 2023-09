Im Weezer Tierpark Neues Zuhause für 13 Mäuse

„Die Spende der CDU gab den Startschuss für den Bau des Mäusehauses. Aber ohne die ehrenamtliche Leistung und das Herzblut, was dort hineingeflossen ist, hätten wir das in der Form nicht alleine fertigstellen können, daher gilt allen Beteiligten mein großer Dank“, so Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. Die Mäuse müssen sich jetzt erst einmal in ihrem neuen Heim einleben, daher ist schwer zu sagen, ob und wann sie zu sehen sein werden.