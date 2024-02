Ersatz für das alte Domizil Neues Obdachlosenheim in Weeze

Vor den Häusern stehen Blumenkübel mit Gestrüpp, eine kleine Deutschlandfahne wippt leise im Wind. Die Backsteinfassade sieht auf den ersten Blick noch gut erhalten aus, von außen könnte man meinen, dass es um die Obdachlosenunterkünfte an der Alten Zollstraße in Weeze eigentlich noch ganz gut bestellt ist. So ist es aber nicht, sie sind baufällig. Die Bewohner heizen noch mit Kohle, die Häuser erfüllen nicht mehr den energetischen Standard. Also gab es für die Gemeinde Weeze eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Neubau oder Sanierung.