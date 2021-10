Dank an die Unterstützer : Erster Einsatz für neuen „GW Tau“

Weeze Seine Feuerprobe hatte das Fahrzeug im Hochwassereinsatz im Süden von NRW. Danach wurde es im feierlichen Rahmen eingesegnet.

In einer kleinen Feierstunde konnte der neue „Gerätewagen Tauchen“ nun offiziell an die Einsatztaucher der DLRG Weeze übergeben werden. Im Normalfall segnet man so einen Wagen bevor er in den Einsatz geht. Beim GW-Tau, so der Funkname des Neuzugangs, war es etwas anders. Christian Langenberg, Vorsitzender der DLRG Weeze: „Wir hatten unseren neuen Wagen gerade mal einen Tag, da kam schon die Alarmierung zum Hochwassereinsatz im Süden von NRW. Die Einweisung ins neue Fahrzeug wurde dann unter Live-Bedingungen durchgeführt. Und zum Glück war alles was benötigt wurde mit an Bord.“